Стоит ли ждать экстремальной жары: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие 10 дней

В ближайшее время температура воздуха в Украине несколько изменится. Однако надеяться на резкое похолодание пока не стоит.

Украину не покидает аномальная жара, а в разных городах фиксируют температурные рекорды. О погоде в ближайшие дни рассказала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина, передает 24 Канал.

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Снизится ли температура воздуха

К сожалению, синоптики не прогнозируют сильных изменений в погоде в ближайшие 10 дней.

Ближайшая перспектива – ослабление той жары, которая есть. Но сразу отмечу, что достаточно резкого снижения температуры мы не ожидаем, немного она ослабится, уже не будет таких экстремальных температур,

– рассказала синоптик.

По ее словам, после того, как 18 – 19 июля произойдет перестройка, на территорию Украины снова начнет влиять другой антициклон. Однако воздушная масса будет уже не столь жаркой.

Но все равно достаточно высокие значения температуры, более присущие климатическим нормам для украинского лета, будут присутствовать. Сильных изменений на ближайшие 10 дней пока не прослеживается,

– подытожила Наталья Птуха.

К слову, синоптики прогнозируют, что ситуация с жарой с каждым годом может только ухудшаться. Эту тенденцию замечают не только в Украине или Европе, но и в США.