Несколько областей Украины накроет сильная жара: в каких регионах припечет до +30
- 6 мая в Украине ожидается теплая и сухая погода, с температурой до 30 градусов в некоторых регионах.
- Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности для большинства областей, кроме Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Крыма.
В среду, 6 мая, Украину ожидает теплая и сухая погода. В некоторых областях столбик термометра может достичь даже 30 градусов.
Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности для всех областей Украины, кроме Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья и Крыма.
Какие области Украины накроет жара?
Так, в ряде регионов температура воздуха будет колебаться от 24 до 29 градусов тепла. Это такие области, как:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Тернопольская
- Хмельницкая,
- Киевская
Столбик термометра будет достигать 25 – 30 градусов в таких регионах, как
- Ивано-Франковская область,
- Ровенская область,
- Черниговская область.
Температура воздуха 23 – 28 градусов будет в Сумской и Черкасской областях. Воздух может прогреться до 27 градусов на Закарпатье, Львовской, в Черновицкой и Николаевских областях.
Максимальную отметку в 26 градусов ожидают на Харьковщине, Кировоградщине, Одесской области.
25 градусов можно будет увидеть на термометре в Днепропетровской и Херсонской областях.
По данным синоптиков, температура воздуха не должна превысить 24 градусов в Запорожской и Полтавской областях.
Какая погода будет царить в Украине в ближайшее время?
В Украине в ближайшие дни установится стабильная и теплая погода без резких изменений. По словам представительницы Укргидрометцентра Наталья Птуха, это связано с полем повышенного атмосферного давления: будет больше солнца, а юго-западный ветер принесет теплые воздушные массы.
Температура ночью составит +8...+15 градусов, днем – +19...+26 градусов, местами до +29 градусов. Такие показатели в целом в пределах климатической нормы, хотя иногда могут превышать ее на несколько градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич добавляет, что потепление будет быстрым и местами будет сопровождаться кратковременными дождями и грозами. Теплее всего будет на западе и севере страны.