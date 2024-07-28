Когда в Украине спадет жара и придет похолодание

В эти выходные температура в Украине снова достигла +30 градусов. В то же время уже с первых дней следующей недели стоит ожидать похолодания.

Какой будет температура в регионах и когда снижения стоит ожидать в вашей области, передает 24 Канал.

Смотрите также Нет – жаре: 10 городов Европы для ценителей легкой прохлады на летнем отдыхе

Похолодание в Украине

Так, с понедельника, 29 июля, в некоторых регионах начнет снижаться температура. Однако в южных и восточных регионах температура все еще будет оставаться стабильно высокой и местами будет достигать +35 градусов. А уже во вторник, 30 июля, похолодание придет во все области Украины.

Согласно прогнозу, дневная температура в западных, центральных и северных регионах будет колебаться в пределах +23...+26. На остальных территориях жара будет сохраняться, однако не такая сильная, как несколько ранее. Там будет +26...+31 в зависимости от области.

В то же время синоптики ожидают кратковременные дожди на севере, западе и в центре страны. Они также будут сопровождаться грозами. На остальной же территории существенных осадков не ожидают.

Погода в Украине на 30 июля 2024 года / Укргидрометцентр