В Украине ожидают сильную жару: в некоторых областях солнце прогреет до +37

В Украину на этой неделе придет настоящая жара. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов. В то же время, возможны дожди с грозами.

Правда, осадки будут кратковременными и вряд ли повлияют на столбики термометров, кое-где будут достигать рекордных 35 – 36 градусов тепла. По данным Укргидрометцентра, будет особенно прижигать на Юге страны.

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Со среды в Украине потеплеет:

5 – 6 июля в Западных, Северных и большинстве центральных областей Украины ожидают кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – без осадков. Температура составит 26 – 31 градус тепла. На Западе страны будет немного прохладнее – 22 – 27 градусов тепла.

в Западных, Северных и большинстве центральных областей Украины ожидают кратковременные дожди с грозами. На остальной территории – без осадков. Температура составит 26 – 31 градус тепла. На Западе страны будет немного прохладнее – 22 – 27 градусов тепла. 7 июля возможны кратковременные дожди и грозы. Осадки минуют Юго-Восточную часть Украины. Температура воздуха на Юге и Востоке ночью будет 20 – 25 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 31 – 36 градусов тепла. В Западных областях ночью будет 12-18 градусов тепла, а днем 20-26 градусов тепла. На остальной территории ночью 16 – 22 градуса, днем 26 – 32 градуса тепла.

! По данным синоптиков, со среды температура по всей территории Украины повысится на 3 – 5 градусов тепла.



Прогноз погоды на 7 июля. Скриншот с сайта Укргидромедцентра.

Кстати, в июле средняя месячная температура воздуха будет составлять от 19 до 25 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – от 13 до 18 градусов тепла.