В Украину возвращается жара: где возможна засуха и будет самая высокая температура

Уже со второй половины нынешней недели температура в Украине снова начнет расти. Настоящая жара наведается уже в эти выходные.

Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич. Какой будет погода в первые дни последнего летнего месяца, передает 24 Канал.

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Жара в Украине

Как отмечает синоптик, жаркая погода в первые дни августа охватит преимущественно южные и восточные регионы.

Дожди в течение недели будут иметь локальный характер и охватят не всю территорию страны, поэтому во многих областях сохранится засуха и высокий уровень пожарной опасности,

– пишет Кибальчич.

В четверг, 1 августа, по всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17, а днем +26...+31.

Погода на 1 августа 2024 года / Укргидрометцентр

В пятницу, 2 августа, осадков не предвидится, за исключением крайнего запада – там возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +11...+16, днем +26...+31; на юге и юго-западе, а также на побережье морей ночью +16...+21, днем +29...+34.

Погода на 2 августа 2024 года / Укргидрометцентр

В субботу, 3 августа, в западном регионе страны днем также местами в центральных областях ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы. Синоптик пишет, что температура воздуха ночью будет достигать +17...+22, а днем +23...+28, в центральных и южных областях +29...+34.

Погода на 3 августа 2024 года / Укргидрометцентр

В воскресенье, 4 августа, возможны кратковременные дожди в большинстве областей Украины. Температура воздуха ночью не будет превышать +17...+22, днем повышение +23...+28, в юго-восточной половине страны +29...+34.

Погода на 4 августа 2024 года / Укргидрометцентр