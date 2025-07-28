Погода испытывает украинцев: в ряде регионов будет до +40

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Украине. На этот раз из-за жаркого воздуха из Турции и центральных районов Азии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Кибальчича.

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Где будет +40 градусов в Украине в конце июля?

Такая жаркая погода будет два дня – 29 и 30 июля. Впрочем, в остальные дни на Юге и Востоке прогнозируют до +39 или +38 градусов.

Во вторник, 29 июля, в западных областях, а также местами в северных и центральных регионах будет неустойчивая погода – дожди с грозами, местами сильные ливни, град и шквалы. Температура в западных областях ночью составит +13...+18 градусов, днем +19...+24 градусов.

А вот на остальной территории ночью +18...+23 градуса, днем +30...+35, в южной части местами +38...+40.

Жаркая и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях нашей страны. Заметно прохладнее ожидается на Западе и крайнем Севере Украины за счет влияния атмосферных фронтов, выпадения дождей и преобладания значительного количества облачности,

– пояснил Кибальчич.

30 июля в восточных и южных областях снова будет жарко. На большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, днем местами в сопровождении шквалов и града. Температура в западных областях ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24. На остальной территории ночью +18...+23, днем +30...+35, в юго-восточных регионах местами +38...+40 градусов.

31 июля на Востоке Украины ночью +18...+23 градуса, днем +32...+38. На севере Левобережья ожидаются грозовые дожди, днем осадки пройдут местами в Северных областях. Температура по Украине будет +24...+30 градусов.

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1 августа на севере ждем кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха на Правобережье ночью составит +12...+17 градусов, днем +25...+30; на Левобережье ночью +18...+23, днем +32...+37.

2 августа на севере будет дождливая и неустойчивая погода, в остальных регионах – умеренно теплая и сухая. Температура воздуха ночью составит +13...+19 градусов, днем +26...+32; в юго-восточных регионах ночью +19...+24, а днем все равно жарко - +33...+39.

В воскресенье, 3 августа, ночью грозовые дожди пройдут на Востоке, днем также в центральных и северных регионах. Местами возможны сильные грозы, град и шквалы. Температура воздуха ночью +13...+19 градусов, днем +26...+32; в юго-восточных и центральных регионах ночью +19...+24, днем +33...+39 градусов.