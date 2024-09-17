Летняя жара продолжается: в Киеве зафиксировали очередные температурные рекорды

Температура воздуха в Украине держится аномально высокой для сентября. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

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Погода остается жаркой, как в августе

По данным климатологов, 16 сентября в Киеве была зафиксирована самая высокая минимальная температура воздуха для этого дня, не опустившаяся ниже 17, 5 градусов тепла. Это значение на 0, 9 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1955 году.

Кроме того, минимальная температура воздуха в Киеве 15 сентября стала самой высокой зафиксированной для этого дня и составила 19, 4 градуса.

Справка. Ранее установленный рекорд 1909 года был превышен на 1, 9 градуса. Среднесуточная температура также оказалась рекордной для этой даты - 23, 3 градуса, что на 0, 2 градуса больше, чем предыдущий рекорд 1909 года, и на 7, 7 градуса выше климатической нормы.

Минимальная температура воздуха в столице 14 сентября стала самой высокой для этого дня, не опустившись ниже 17, 1 градуса тепла. Ранее установленный рекорд 2011 года был превышен на 0, 6 градуса.

Отметим, что с начала месяца было зафиксировано семь рекордов температуры.