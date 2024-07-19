Отдельная тема – состояние в вагонах Укрзализныци. Поезда, не оснащены кондиционерами, перегреваются на станциях и в дороге, из-за чего в них невозможно находиться. В старых поездах также могут не открываться окна. Это приводит к трагическим случаям. В частности, 16 июля в ночном экспрессе "Запорожье – Ужгород" от жары умерла женщина.

Какова ситуация с кондиционированием в вагонах Укрзализныци и как погода влияет на работу перевозчика – читайте в материале 24 Канала.

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Что с кондиционерами в вагонах поездов

Почти 400 вагонов Укрзализныци гарантированно обеспечены функциональной системой кондиционирования, сообщили 24 Каналу у перевозчика. Это вагоны в поездах:

№92/91 Львов – Киев;

№106/105 Одесса – Киев;

№63/64 Харьков – Львов;

№12/11 Львов – Одесса;

№29/30 Киев – Ужгород;

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород, а также ряд других фирменных поездов.

Все поезда с кондиционированием маркированы отметкой в приложении и на сайте Укрзализныци.

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Еще около 650 вагонов тоже имеют кондиционеры, но устаревшей модификации, поэтому могут работать с перебоями. Мы не маркируем такие вагоны пометкой, несмотря на физическое наличие кондиционера. При максимальных температурах воздуха охлаждение в этом вагоне может быть слабым, поэтому уже на этапе покупки мы об этом сигнализируем отсутствием "снежинки",

– отметили в Укрзализныце.

Также перед летом железнодорожники отремонтировали кондиционеры на 168 вагонах.

Система кондиционирования воздуха в вагонах имеет свои особенности: она начинает работать через 20 минут после отправления поезда, а полную мощность кондиционер набирает, когда поезд движется со скоростью более 40 км/ч. Наличие кондиционирования в вагоне напрямую не влияет на стоимость билета в нем, поскольку последняя формируется преимущественно в зависимости от длины маршрута, фирменности поезда, категории вагона и класса места.



Температурная норма в вагонах с кондиционированием должна колебаться в пределах +22...+26 ℃.

Всего в Укрзализныце в перевозках задействовано около 1400 вагонов.

Как регулируется комфорт в поездах

По правилам перевозки, кондиционирование – это обязательная услуга для пассажиров.

В приложении 6 к Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины говорится, что во всех вагонах классов купе и люкс кондиционирование является базовой, то есть обязательной услугой. В региональных экспрессах кондиционер должен быть установлен только в первом классе, а в плацкартных вагонах обязательно должна работать вентиляция.

По государственным санитарным правилам и нормам гигиены транспорта, должны быть такие условия в поездах:

п. 2.4. ...вентиляция, а в вагонах с кондиционированием – кондиционеры должны быть включены летом за 30 минут до посадки пассажиров в вагон; зимой включается только вентиляция;

п. 3.6. В пути следования, а также во время подачи поезда под посадку в зимнее время, переходный период температура воздуха в вагонах всех типов должна быть на уровне +20° +/-2°, а летом +24° +/-2° (только в вагонах, где есть кондиционеры).

Когда кондиционер не работает, пассажиру стоит обратиться к начальнику поезда, требовать книгу жалоб и записать туда свою жалобу, или требовать перевода в вагон с работающим кондиционером. Также можно обратиться на горячую линию Укрзализныци. Такой же алгоритм действий на случай, если в плацкартном вагоне не включена вентиляция.

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Во избежание недоразумений во время проезда железнодорожным транспортом, по любым вопросам, возникшим в пути следования, советуем обращаться к проводникам пассажирских вагонов или к начальнику поезда, если они не помогли в решении вашего вопроса, звоните нам на 0-800-503-111 (работаем круглосуточно),

– отмечают в компании.

Смерть от жары в вагоне УЗ

16 июля в одном из купе поезда "Запорожье – Ужгород" произошла трагедия из-за жары и неработающего кондиционера. Внезапно умерла женщина, которая направлялась в Стрый на Львовщине. По словам одной из попутчиц, в купе была жара, а кондиционер не работал. Температура в вагонах достигала 30 градусов.

Ночной экспресс "Запорожье – Ужгород", запущен в декабре 2018 года, имеет капитально отремонтированные вагоны.

Смерть пассажирки подтвердил руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский. По его словам, перевозчик "не педалирует" каждый такой случай, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, но особенно в летний период случаются "такие естественные смерти".

В Укрзализныце отметили, что такие трагедии "не становятся сухой статистикой" и каждый случай разбирается.

По этому случаю в частности мы смотрим, можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали. (Выводов, – 24 Канал) по этому случаю пока нет,

– заявил Перцовский.

Представитель перевозчика подтвердил, что в вагоне отсутствовало кондиционирование, поскольку вагон продавался без него.

"Поэтому я обращаюсь к пассажирам: температурные рекорды побиты все, а у нас половина парка не оборудована кондиционерами вообще. Сейчас мы четко маркируем те вагоны, которые имеют надежные системы кондиционирования, снежинкой, чтобы люди знали", – добавил Перцовский.

Какая ситуация в пригородных поездах и что советуют в УЗ

Электрички, курсирующие по городам и областям, не оборудованы кондиционерами – там есть только принудительная вентиляция воздуха. "Если чувствуете духоту, обращайтесь к проводникам пассажирских вагонов поездов пригородного сообщения", – советуют в Укрзализныце.

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В электропоездах есть разъездные билетные кассиры или связь с машинистом в каждом вагоне, не стесняйтесь попросить наших работников включить систему принудительной вентиляции воздуха,

– говорят у перевозчика.

Также в Укрзализныце советуют: