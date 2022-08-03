Военный эксперт Сергей Жданов в эфире 24 канала сказал, что Тайвань является лишь причиной обострения противостояния США и Китая.
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"США поставили на место Китай и показали, что они на сегодняшний день являются страной №1 в мире. Думаю, что с визитом Пелоси там фактически все закончилось", – отметил Жданов.
Проигрыш Китая
Китай проводит вокруг Тайваня военные учения. По словам Жданова, они уже никого не интересуют, поскольку есть факт – США захотели и их представительница полетела в Тайвань.
Даже если бы они пытались сбить самолет, когда она улетала, то это был бы уже в любом случае проигрыш Китая,
– отметил военный эксперт.
Пелоси встретилась с президентом Тайваня
По словам Пелоси, США почти 43 года назад заключили договор об отношениях с Тайванем и обещали поддержку. Спикер встретилась с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и наградила ее Орденом Доброжелательных Облаков.
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"Наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, которая прошла испытание временем", – подчеркнула Пелоси.
Обратите внимание – Жданов об отношениях Китая и США: смотрите видео
Что известно о визите Пелоси: коротко
- Нэнси Пелоси отправилась с визитом в Азию 30 июля. В официальном плане не было пункта посетить Тайвань. Однако в СМИ появилась информация об этом.
- Китай начал открыто угрожать и заявлял, что готов сбить самолет. Около границ Тайваня появились китайские военные самолеты и корабли.
- За самолетом с Пелоси в сервисе по фиксации полетов Flightradar24 наблюдали сотни тысяч человек. Он приземлился поздно вечером 2 августа.
- Пелоси покинула Тайвань 3 августа.