Військовий експерт Сергій Жданов в ефіру 24 каналу сказав, що Тайвань є лише причиною для загострення протистояння США та Китаю.
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"США поставили на місце Китай і показали, що вони на сьогодні є країною №1 у світу. Думаю, що з візитом Пелосі там фактично все закінчилося", – зазначив Жданов.
Програш Китаю
Китай проводить навколо Тайваню військові навчання. За словами Жданова, вони вже нікого не цікавлять, оскільки є факт – США захотіли і їхня представниця полетіла в Тайвань.
Навіть якщо вони б намагалися збити літак, коли вона відлітала, то це був би вже у будь-якому разі програш Китаю,
– зазначив військовий експерт.
Пелосі зустрілася з президенткою Тайваню
За словами Пелосі, США майже 43 роки тому уклали договір про відносини з Тайванем і обіцяли підтримку. Спікерка зустрілася з главою тайванської адміністрації Цай Інвень та нагородила її Орденом Доброзичливих Хмар.
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"Наша делегація, чим я дуже пишаюся, прибула на Тайвань, щоб дати зрозуміти, що ми не відмовимося від нашої прихильності до Тайваню і ми пишаємося нашою дружбою, яка пройшла випробування часом", – наголосила Пелосі.
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Що відомо про візит Пелосі: коротко
- Ненсі Пелосі вирушила з візитом до Азії 30 липня. В офіційному плані не було пункту відвідати Тайвань. Проте у ЗМІ з'явилась інформація про це.
- Китай почав відкрито погрожувати й заявляв, що готовий збити літак. Поблизу кордонів Тайваню з'явились китайські військові літаки та кораблі.
- За літаком з Пелосі у сервісі з фіксації польотів Flightradar24 спостерігали сотні тисяч людей. Він приземлився пізно ввечері 2 серпня.
- Пелосі покинула Тайвань 3 серпня.