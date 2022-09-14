Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Кремль серьезно провалился в информационной кампании по контрнаступлению ВСУ в Харьковской области.

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Ситуация становится неконтролируемой со стороны кремля

По мнению Жданова, если бы кремль обвинил в провале российских войск на Харьковщине собственных генералов и посадил нескольких, это могло бы улучшить и так сложную для них ситуацию. Они могут сейчас придумать кого-нибудь виновным, но это сильно им не поможет.

Сначала российские соцсети "взорвались" из-за провала российских войск на Харьковщине. Тогда люди даже требовали расстреливать своих генералов. На что пропагандисты вбросили, что не нужно такого делать – эти генералы "играют, как умеют".

Соответственно, информационное пространство перекинулось с обвинениями на кремль. Фактически им пришлось реально признать военное поражение в Харьковской области. А это повлекло за собой важные для Украины последствия.

Сначала была перегруппировка войск из Киева со сменой главного направления, затем "жест доброй воли" на Змеином. В Харьковской области они уже признают, что это поражение. Они прекратили поставки (некоторых – 24 канала) резервов на территорию Украины, потому что у них пошла волна массового отказа от участия в боевых действиях, – отмечает Жданов.

По его мнению, у оккупантов также могут начать проблемы с осенним призывом, который начинается 1 октября.

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Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что на фоне успешного контрнаступления ВСУ некоторые воинские части россиян не перебрасываются в Украину. Личный состав буквально отказывается ехать воевать.