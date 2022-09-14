Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Кремль серйозно провалився в інформаційній кампанії стосовно контрнаступу ЗСУ на Харківщині.

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Ситуація стає неконтрольованою з боку кремля

На думку Жданова, якби кремль звинуватив у провалі російських військ на Харківщині власних генералів та посадовив кількох, то це могло б покращити й так складну для них ситуацію. Вони можуть зараз придумати когось винним, але це сильно їм не допоможе.

Спершу російські соцмережі "вибухнули" через провал російських військ на Харківщині. Тоді люди навіть вимагали розстрілювати власних генералів. На що пропагандисти вкинули думку, що не потрібно такого робити – ці генерали "грають, як вміють".

Відповідно інформаційний простір перекинувся звинуваченням на кремль. Фактично їм довелося реально визнати військову поразку на Харківщині. А це спричинило важливі для України наслідки.

Спершу було перегрупування військ з Києва зі зміною головного напрямку, потім "жест доброї волі" на Зміїному. На Харківщині вони вже визнають, що це поразка. Вони припинили постачання (деяких – 24 канал) резервів на територію України, бо в них пішла хвиля масової відмови від участі в бойових діях, – наголошує Жданов.

На його думку, в окупантів також можуть почати проблеми із осіннім призовом, який розпочинається 1 жовтня.

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Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що на тлі успішного контрнаступу ЗСУ деякі військові частини росіян не перекидають в Україну. Особовий склад буквально відмовляється їхати воювати.