Положительные результаты на фронте: Жданов посоветовал, к каким направлениям присматриваться

Вооруженные Силы Украины продолжают давать достойный отпор российским оккупантам. На фоне слов президента об определенных успехах на фронте нам нужно внимательнее присмотреться к Харьковскому и Херсонскому направлениям.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что это те два направления, где мы сегодня имеем успехи и пытаемся эти успехи накапливать.

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На Харьковщине осталось деоккупировать совсем немного, фактически, если мы контролируем границы Харьковской области, то выходим и на границу Луганской и Донецкой,

– говорит Жданов.

По словам военного эксперта, постепенно боевые действия переходят с Харьковщины в Луганскую область, именно поэтому и Сергей Гайдай, и президент Зеленский рассказали, что в течение этой недели можем ожидать хорошие новости.

Детальнее о ситуации на фронтах российско-украинской войны: смотрите видео

Героическое контрнаступление ВСУ в Харьковской области

В первой половине сентября украинские войска начали мощное контрнаступление на Харьковщине, в рамках которого освободили большинство оккупированной территории области. Сейчас под оккупацией остается левый берег реки Оскол. Однако 26 сентября наши защитники сообщили об освобождении Купянска-Узлового, который находится на левом берегу.

В рамках контрнаступления Украина вернула сотни населенных пунктов, в том числе Изюм и Купянск и Волчанск. Купянск был важным логистическим центром для оккупантов и стал центром оккупированной территории, который после начала контрнаступления переместили в Волчанск.

Изюм на 26 сентября является крупнейшим освобожденным украинскими войсками городом. Однако оккупанты нанесли серьезные разрушения городу, а в лесу нашли более 400 могил. Среди погребенных там было немало замученных оккупантами гражданских. Также весь мир облетело фото руки эксгумированного тела, на котором была сине-желтая лента – это рука военнослужащего Сергея Совы, который в апреле защищал Изюм. Указом президента он удостоен звания Героя Украины посмертно.