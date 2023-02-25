Все для контрнаступления: Жданов проанализировал новый пакет военной помощи от США

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на годовщину полномасштабного вторжения. Туда войдут разные сюрпризы против оккупантов аж на 2 миллиарда долларов.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, это мощный пакет военной помощи, который существенно поможет Украине воевать против российских захватчиков.

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Мощный пакет помощи для контрнаступления

Жданов предположил, что другой пакет военной помощи в размере 500 миллионов долларов, о котором президент Джо Байден объявил недавно, был сосредоточен на усилении нынешних возможностей Украины во время обороны.

А пакет на 2 миллиарда долларов – отличная поддержка для контрнаступления ВСУ, которого ожидают все украинцы. Скорее всего, эта помощь пойдет на новые бригады, которые активно готовятся к дальнейшим наступательным операциям.

Жданов прокомментировал новый пакет военной помощи от Соединенных Штатов: смотрите видео

Думаю, что, судя по количеству ударных беспилотников, это все на контрнаступление. Это большой пакет на 2 миллиарда. Представляю, какой это объем боеприпасов… Это, скорее всего, для готовящихся сегодня новых бригад

– отметил Жданов.

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