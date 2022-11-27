Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал . Он также отметил, что россияне рассчитывают, что смогут истощить ВСУ большим количеством "пушечного мяса".
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Россияне решили нас взять истощением, с учетом, что у ВСУ "не хватит на всех патронов",
– говорит Жданов.
Эксперт добавляет, что пусть попытаются воевать против всего коллективного Запада.
Олег Жданов оценил российские потери на фоне войны против Украины: смотрите видео
"По данным нашего Генштаба, ВСУ уже близки к ликвидации 100 тысяч россиян. К этой цифре еще следует добавить 100-150 тысяч ранеными, поэтому уже на сегодня – в России небоеспособны около 350 тысяч человек", – резюмирует Олег Жданов.
Ситуация в Херсонской области – напряженная
- После потери Херсона Россия начала беспощадно обстреливать этот украинский город. Оккупанты целенаправленно избивают по жилым кварталам и гражданским объектам, в результате чего погибли уже 17 человек. Советник председателя ОПУ Алексей Арестович отметил, что украинская сторона отвечает врагу и между правым и левым берегом Херсонщины, между ВСУ и оккупационными войсками, продолжаются артиллерийские дуэли.
- В недавно освобожденный от российских захватчиков Херсон постепенно возвращают свет . Сначала подключают критическую инфраструктуру, после – дома местных жителей. Над возвращением света в Херсон круглосуточно работала огромная команда: спасатели, полиция, электричества со всей Украины, руководители Херсонской и Николаевской ОВ.
- Оккупанты на Левом берегу Днепра располагаются в населенных пунктах, занимают здания, в том числе сельсоветы, школы, церкви, а также частные дома, откуда выгоняют людей . Главное препятствие для ВСУ на левом берегу Херсонщины – это первая линия обороны вдоль Днепра, уже дальше – только охрана коммуникаций, нет анонсированных 3 линий обороны.