Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал . Он также отметил, что россияне рассчитывают, что смогут истощить ВСУ большим количеством "пушечного мяса".

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Россияне решили нас взять истощением, с учетом, что у ВСУ "не хватит на всех патронов",

– говорит Жданов.

Эксперт добавляет, что пусть попытаются воевать против всего коллективного Запада.

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"По данным нашего Генштаба, ВСУ уже близки к ликвидации 100 тысяч россиян. К этой цифре еще следует добавить 100-150 тысяч ранеными, поэтому уже на сегодня – в России небоеспособны около 350 тысяч человек", – резюмирует Олег Жданов.

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