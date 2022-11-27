Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що росіяни розраховують, що зможуть виснажити ЗСУ великою кількістю "гарматного м'яса".
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Росіяни вирішили нас взяти виснаженням, з урахуванням, що в ЗСУ "не вистачить на всіх патронів",
– каже Жданов.
Експерт додає, що нехай спробують воювати проти усього колективного Заходу.
Олег Жданов оцінив російські втрати на тлі війни проти України: дивіться відео
"За даними нашого Генштабу, ЗСУ вже близькі до ліквідації 100 тисяч росіян. До цієї цифри ще слід додати 100-150 тисяч пораненими, тому вже на сьогодні – у Росії небоєздатними є близько 350 тисяч осіб", – резюмує Олег Жданов.
Ситуація на Херсонщині – напружена
- Після втрати Херсона Росія почала нещадно обстрілювати це українське місто. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах та цивільних об'єктах, унаслідок чого загинули вже 17 людей. Радник голови ОПУ Олексій Арестович зауважив, що українська сторона відповідає ворогу і наразі між правим та лівим берегом Херсонщини, між ЗСУ та окупаційними військами, тривають артилерійські дуелі.
- У нещодавно звільнений від російських загарбників Херсон поступово повертають світло. Спочатку підключають критичну інфраструктуру, опісля – домівки місцевих жителів. Над поверненням світла у Херсон цілодобово працювала величезна команда: рятувальники, поліція, електрики з усієї України, очільники Херсонської та Миколаївської ОВА тощо.
- Окупанти на Лівому березі Дніпра розташовуються в населених пунктах, займають будівлі, зокрема сільради, школи, церкви, а також приватні оселі, звідки виганяють людей. Головна перешкода для ЗСУ на лівому березі Херсонщини – це перша лінія оборони вздовж Дніпра, вже далі – є лише охорона комунікацій, немає анонсованих 3 ліній оборони.