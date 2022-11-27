Про це 24 каналу розповів журналіст "Донбас. Реалії" Ярослав Кречко. За його словами про це свідчить той факт, що окупанти залишили на Херсонщині менше трофейної техніки.
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Він зазначив, що російські війська почали підготовку до відступу ще задовго до того, як міністр оборони Шойгу і командувач Суровікін начебто надали наказ залишити окупаційним військам правий берег Дніпра на Херсонщині.
Це відбулося не за два – три дні. Відступ продовжувався методично. За свідченням віськових і місцевих жителів, росіяни пішли з бази на в'їзді у Херсон, яку займали з перших днів окупації, ще 1 листопада,
– розповів журналіст.
ЗСУ змусило росіян піти
На його думку, росіянам було настільки складно забезпечувати своє угруповування боєприпасами, зимовою формою і всім іншим, що вони вимушені були піти.
"Але не потрібно забувати, що окупанти відійшли не просто так – їх змусили це зробити саме українські військові", – наголосив Кречко.
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Ситуація на Херсонщині: останні новини
- Після втрати Херсона Росія почала нещадно обстрілювати це українське місто. Окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах та цивільних об'єктах, унаслідок чого загинули вже 17 людей. Радник голови ОПУ Олексій Арестович зауважив, що українська сторона відповідає ворогу і наразі між правим та лівим берегом Херсонщини, між ЗСУ та окупаційними військами, тривають артилерійські дуелі.
- У нещодавно звільнений від російських загарбників Херсон поступово повертають світло. Спочатку підключають критичну інфраструктуру, опісля – домівки місцевих жителів. Над поверненням світла у Херсон цілодобово працювала величезна команда: рятувальники, поліція, електрики з усієї України, очільники Херсонської та Миколаївської ОВА тощо.
- Окупанти на Лівому березі Дніпра розташовуються в населених пунктах, займають будівлі, зокрема сільради, школи, церкви, а також приватні оселі, звідки виганяють людей. Головна перешкода для ЗСУ на лівому березі Херсонщини – це перша лінія оборони вздовж Дніпра, вже далі – є лише охорона комунікацій, немає анонсованих 3 ліній оборони.