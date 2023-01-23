Военный эксперт Олег Жданов во время своего стрима заявил, что Украина может обойтись без танков Leopard, информирует 24 Канал. Также он сказал, что Украина может обойтись и малым количеством танков.
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Нехватка танков может повлечь за собой потери в живой силе
Но, как сказал Жданов, дефицит танков может повлечь за собой дополнительные потери среди нашей пехоты.
Танк – это основная огневая поддержка и прикрытие наступающих войск на поле боя. Вот для чего нужны танки,
– сказал военный эксперт.
Жданов рассказал, может ли Украина обойтись без танков Leopard: смотрите видео
Жданов уверен, что Украина получит танки от партнеров
Олег Жданов считает, что Украина получит американские танки Abrams, а также французские Leclerc. Более того, военный эксперт отметил, что Кипр может передать Украине прошедшие модернизацию советские танки Т-80.
Он подчеркнул, что Кипр готов предоставить Украине 80 танков, если им в обмен поставят немецкие Leopard.
В конце концов Жданов не верит, что Германия продолжит препятствовать поставкам Leopard в Украину из других стран. По его словам, в ближайшие недели Германия разрешит реэкспорт своих танков.
Украина до сих пор не получила танки Leopard
- 20 января в Германии прошла встреча в формате "Рамштайн", на которой союзники Украины обсуждали передачу танков. Одной из главных тем были танки Leopard, однако союзники не пришли к согласию.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на "Рамштайне" не было принято решение о танках именно из-за Германии.
- Известно, что Польша приняла решение передать Украину роту танков Leopard. Однако Варшава все равно вынуждена дождаться согласия Берлина.
- Глава немецкого МИД Анналена Бербок, поддерживающая военную помощь Украины, заявила, что Германия не будет препятствовать решению Польши по передаче Leopard 2 без их согласования.
- 23 января Польша официально запросила одобрение Германии на поставку Украине танков Leopard-2.