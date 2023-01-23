Військовий експерт Олег Жданов під час свого стріму заявив, що Україна може обійтися без танків Leopard, інформує 24 Канал. Також він сказав, що Україна може обійтися і малою кількістю танків.

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Нестача танків може потягнути за собою втрати в живій силі

Та як сказав Жданов, дефіцит танків може потягнути за собою додаткові втрати серед нашої піхоти.

Танк – це основна вогнева підтримка та прикриття військ, які наступають, на полі бою. Ось для чого потрібні танки,

– сказав військовий експерт.

Жданов розповів, чи може обійтися Україна без танків Leopard: дивіться відео

Жданов впевнений, що Україна отримає танки від партнерів

Олег Жданов вважає, що Україна отримає американські танки Abrams, а також французькі Leclerc. Більше того, військовий експерт зазначив, що Кіпр може передати Україні радянські танки Т-80, які пройшли модернізацію.

Він підкреслив, що Кіпр готовий дати Україні 80 танків, якщо їм в обмін поставлять німецькі Leopard.

Врешті-решт, Жданов не вірить, що Німеччина продовжить перешкоджати поставкам Leopard в Україні з інших країн. За його словами, найближчими тижнями Німеччина дозволить реекспорт своїх танків.

Україна досі не отримала танки Leopard