Військовий експерт Олег Жданов під час свого стріму заявив, що Україна може обійтися без танків Leopard, інформує 24 Канал. Також він сказав, що Україна може обійтися і малою кількістю танків.
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Нестача танків може потягнути за собою втрати в живій силі
Та як сказав Жданов, дефіцит танків може потягнути за собою додаткові втрати серед нашої піхоти.
Танк – це основна вогнева підтримка та прикриття військ, які наступають, на полі бою. Ось для чого потрібні танки,
– сказав військовий експерт.
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Жданов впевнений, що Україна отримає танки від партнерів
Олег Жданов вважає, що Україна отримає американські танки Abrams, а також французькі Leclerc. Більше того, військовий експерт зазначив, що Кіпр може передати Україні радянські танки Т-80, які пройшли модернізацію.
Він підкреслив, що Кіпр готовий дати Україні 80 танків, якщо їм в обмін поставлять німецькі Leopard.
Врешті-решт, Жданов не вірить, що Німеччина продовжить перешкоджати поставкам Leopard в Україні з інших країн. За його словами, найближчими тижнями Німеччина дозволить реекспорт своїх танків.
Україна досі не отримала танки Leopard
- 20 січня у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн", на якій союзники України обговорювали передачу танків. Однією з головних тем були танки Leopard, однак союзники не дійшли згоди.
- Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що на "Рамштайні" не було прийнято рішення про танки саме через Німеччину.
- Відомо, що Польща прийняла рішення передати Україні роту танків Leopard. Проте Варшава все одно вимушена дочекатися згоди від Берліна.
- Очільниця німецького МЗС Анналена Бербок, яка підтримує військову допомогу України, заявила, що Німеччина не перешкоджатиме рішенню Польщі щодо передачі Leopard 2 без їхнього погодження.
- 23 січня Польща офіційно запросила схвалення Німеччини на постачання Україні танків Leopard-2.