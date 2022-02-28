Ждем "гостей", – Николаевщина готовится к обороне

28 февраля 2022 , 00:56
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Источник:

"Сегодня"

Со стороны Херсона на Николаев двинулись российские военные. Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также он рассказал, какая система сигналов есть у оккупантов – чтобы местные ориентировались. И предостерег, чтобы ждали "гостей".

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Николаев готовится к атаке россиян

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким рассказал о том, какие сигналы используют оккупанты:

  • Белая ракета – приготовиться к выходу.
  • Две белые ракеты – старт.
  • Желтая – преграда.
  • Красная – стоп, разворот домой.

Две белые уже были. То есть, они к нам выехали со стороны Херсона. Так что... Ждем "гостей",
– предупредил глава ОГА.

Держим строй!

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Автор: Олесь Друкач