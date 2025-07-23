Ждем наших дома, – Зеленский о новом этапе обмена пленными с Россией

Владимир Зеленский рассказал о подготовке нового этапа обмена пленными. Президент отметил, что она проходит весь день 23 июля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о новом обмене пленными?

Украинский лидер рассказал, что весь день идет подготовка нового этапа обмена пленными.

Мы ждем наших дома. Очень важно, что несмотря на все сложности, украинцы возвращаются домой,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что по каждой фамилии проводятся проверки. Украина ищет всю информацию.

Было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену. Каждый раз мы все это очень внимательно проверяем,

– подчеркнул глава государства.

Заметим, что накануне Зеленский заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые сейчас готовятся. Президент заявил, ожидаются несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле.