Ждем наших дома, – Зеленский о новом этапе обмена пленными с Россией
- Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена пленными с Россией, которая длится весь день 23 июля.
- Президент подчеркнул важность возвращения наших людей домой.
Владимир Зеленский рассказал о подготовке нового этапа обмена пленными. Президент отметил, что она проходит весь день 23 июля.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Смотрите также С начала июня Украина провела 8 крупных обменов: Зеленский рассказал о результатах
Что заявил Зеленский о новом обмене пленными?
Украинский лидер рассказал, что весь день идет подготовка нового этапа обмена пленными.
Мы ждем наших дома. Очень важно, что несмотря на все сложности, украинцы возвращаются домой,
– заявил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что по каждой фамилии проводятся проверки. Украина ищет всю информацию.
Было уже немало случаев, когда ребята были в списках пропавших без вести, но мы их находили в плену. Каждый раз мы все это очень внимательно проверяем,
– подчеркнул глава государства.
Заметим, что накануне Зеленский заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех, которые сейчас готовятся. Президент заявил, ожидаются несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле.