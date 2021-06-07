Ждем письменного заявления Притулы о выходе, – Рудык

Сергей Притула сообщил о своем выходе из "Голоса". Председатель партии Кира Рудык говорит, что сейчас в политсиле ждут его письменного заявления. Также политик поздравила волонтера и шоумена с тем, что он определился со своими планами.

Рудык пожелала Притуле успеха в построении собственного политического проекта, за который тот, очевидно, возьмется. Также она подчеркнула: в "Голосе" ждут его официального письменного заявления.

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Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ждем письменное заявление Сергея Притулы о выходе,

– объяснила Рудык.

Глава "Голоса" также добавила, что карьеру в шоу-бизнесе Притула до сих пор успешно продолжает.

В "Голосе" говорят, что личные амбиции Притулы взяли верх

Ранее в политсиле объяснили решение волонтера и шоумена тем, что его "личные амбиции взяли верх над общими целями". Мол, Притула декларировал свое желание получить руководящие должности в партии.

Раньше Вижу огромное количество проблем, – по мнению Притулы, партия "Голос" сейчас уходит в никуда

Притула вышел из партии из-за политики руководства

Сам Сергей Притула объяснил свой поступок тем, что руководство "Голоса" слишком далеко отошло от ранее декларируемых ценностей. Также он отметил, что прощается с политической силой, однако не с политикой.