Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ устроили "феерический вечер" российским военным, которые находятся в захваченной Новой Каховке.

По теме Оккупанты залатали переправу возле Каховской ГЭС: в ВСУ рассказали, какая техника там может проехать

Он анонсировал, что с утра будет свежий подсчет ликвидированных российских захватчиков.

ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчета уничтоженных оккупантов,

– написал Хлань.

В Новой Каховке сирены

Вечером 18 августа в Новой Каховке раздаются сирены. Призываем местных жителей быть осторожными и находиться как можно дальше от военных объектов и складов БК россиян.

В Крыму тоже вечер "хлопка"

Вечером 18 августа сеть шокировала новость о том, что в Керчи рядом с крымским мостом были слышны взрывы. Это подтвердили даже российские власти. По предварительной информации, работала ПВО. Жители Керчи в ступоре оттого, что ВСУ могут до них "дотянуться".

Впоследствии раздались взрывы на аэродроме в Бельбеке, откуда и начиналась оккупация Крыма в 2014 году. После этого в Севастополе начали раздаваться сирены. Также на место взрыва помчались машины "МЧС". Пока там что-то ярко горит.

К теме – масштабные взрывы на аэродроме в Бельбеке: смотрите видео