Ждем встречи с вероятными гарантерами в ближайшее время, – Зеленский

Украина требует гарантии безопасности в обмен на внеблоковый статус. Но пока не состоялись встречи с представителями стран, которые украинская власть видит гарантерами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что не видит необходимости, чтобы такими гарантерами выступало много разных стран. Главное, чтобы это были страны, которые оказывают серьезное влияние в мировой политике.

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Но пока представители этих стран еще не встречались с украинской властью для обсуждения того, что они могут предложить.

"Все эти гарантии на разных уровнях, потому что разные страны смогут предоставить разные гарантии. Пока всю эту историю мы не сложили, потому что не было встречи с нами всех советников, кроме Российской Федерации. Мы хотим встретиться со всеми. Они заявили, что готовы с нами встречаться. Готовы об этом говорить. Эта встреча в Украине еще не состоялась. Мы ждем это в ближайшее время", – заявил Владимир Зеленский.

Только после таких встреч Украина и будет знать, какие гарантии безопасности готовы предоставить партнеры.