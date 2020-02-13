Ждем сигнала от президента, – Корниенко об особом статусе Донбасса в Конституции
"Слуга народа" не поддерживает закрепление в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Такая же позиция и у президента Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".
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Так, Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.
И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного, о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации – 24 канал) были без какого-либо "особого статуса",
– сказал он.
Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта, он отметил – дело за Зеленским.
"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", – пояснил Корниенко.
Законопроект о статусе Донбасса: что надо знать
- Закон "об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год.
- Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.
Содержание закона. Особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Через год Верховная Рада на основе договоренностей, достигнутых на днях в Париже, должна разработать новый законопроект, который будет регулировать статус Донбасса.
- Зеленский анонсировал, что закон о временном статусе Донбасса должно стать постоянным, а также содержать положения формулы Штайнмайера.
- Предусматривает вывод всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины. Только после этого в ОРДЛО можно будет провести выборы.
- Зеленский уверял, что новый закон власть будет разрабатывать вместе с обществом.