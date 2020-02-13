Ждем сигнала от президента, – Корниенко об особом статусе Донбасса в Конституции

"Слуга народа" не поддерживает закрепление в Конституции Украины особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Такая же позиция и у президента Владимира Зеленского. Об этом заявил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко, пишет "Интерфакс-Украина".

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Так, Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно.

И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного, о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации – 24 канал) были без какого-либо "особого статуса",

– сказал он.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта, он отметил – дело за Зеленским.

"Ждем внешнеполитического сигнала от президента", – пояснил Корниенко.

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Закон "об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но с 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год.

Срок действия закона должен был завершиться 31 декабря 2019 года, однако теперь его действие продлили на год – до 2020 года.

Содержание закона. Особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.