Чекаємо сигналу від президента, – Корнієнко про особливий статус Донбасу в Конституції

"Слуга народу" не підтримує закріплення в Конституції України особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Така ж позицію має і президент Володимир Зеленський. Про це заявив керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

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Так, Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.

І обидва проєкти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації – 24 канал) були без будь-якого "особливого статусу,

– сказав він.

Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту, він зазначив – справа за Зеленським.

"Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента", – пояснив Корнієнко.

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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік.

Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

Зміст закону. Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.