Чекаємо сигналу від президента, – Корнієнко про особливий статус Донбасу в Конституції
"Слуга народу" не підтримує закріплення в Конституції України особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
Така ж позицію має і президент Володимир Зеленський. Про це заявив керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".
Цікаво: Нові мінські угоди і вибори в ОРДЛО: що буде на Донбасі в 2020 році
Так, Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.
І обидва проєкти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації – 24 канал) були без будь-якого "особливого статусу,
– сказав він.
Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту, він зазначив – справа за Зеленським.
"Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента", – пояснив Корнієнко.
Законопроєкт про статус Донбасу: що треба знати
- Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік.
- Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.
Зміст закону. Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Через рік Верховна Рада на основі домовленостей, досягнутих днями у Парижі, має розробити новий законопроєкт, який регулюватиме статус Донбасу.
- Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра.
- Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.
- Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.
Вибір редакції
-
Реформу децентралізації можуть провести до місцевих виборів: плани "Слуги народу"сьогодні , 11:07
-
У трендовому пальті та яскравих штанах: Олена Зеленська відвідала виставку у Києвісьогодні , 10:33
-
Скільки насправді заробляють футболісти київського "Динамо": клуб опублікував деклараціїсьогодні , 10:14