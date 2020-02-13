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      Чекаємо сигналу від президента, – Корнієнко про особливий статус Донбасу в Конституції

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      Позиція Зеленського – "особливий статус" в Конституцію не вписувати, – Корнієнко / Liga.net

      "Слуга народу" не підтримує закріплення в Конституції України особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

      Така ж позицію має і президент Володимир Зеленський. Про це заявив керівник партії, перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко, пише "Інтерфакс-Україна".

      Цікаво: Нові мінські угоди і вибори в ОРДЛО: що буде на Донбасі в 2020 році

      Так, Верховна Рада продовжила дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" до 31 грудня 2020 року включно.

      І обидва проєкти закону (першого варіанту і доопрацьованого, а пізніше відкликаного, про внесення змін до Конституції щодо децентралізації – 24 канал) були без будь-якого "особливого статусу,
      – сказав він.

      Відповідаючи на запитання, як просувається робота над текстом нового законопроєкту, він зазначив – справа за Зеленським. 

      "Чекаємо зовнішньополітичного сигналу від президента", – пояснив Корнієнко.

      Законопроєкт про статус Донбасу: що треба знати

      • Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік.
      • Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

      Зміст закону. Особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      • Через рік Верховна Рада на основі домовленостей, досягнутих днями у Парижі, має розробити новий законопроєкт, який регулюватиме статус Донбасу. 
      • Зеленський анонсував, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним, а також містити положення формули Штайнмаєра.
      • Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.
      • Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Олександр Корнієнко Слуга народу Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра
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