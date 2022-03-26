Ждете ли вы грохот танков, а не ракет, бьющих рядом с польской границей, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости оборонной поддержки Украины. Глава государства подчеркнул, что Украине нужно оружие, чтобы сбивать российские ракеты, которые 26 марта в очередной раз добрались до Львова.

"Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков и пулеметов"

Об этом президент сказал во время обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Зеленский заявил, что Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков и пулеметов, "которых слишком много в поставках".

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Также он сказал о невозможности деблокирования Мариуполя без танков и другой бронетехники. Глава государства отметил необходимость в самолетах.

Зеленский сказал, что Украина сжигает и завоевывает русские танки в войне. Но, по его словам, никто не поймет, если украинское войско будет получать больше оружия с поля боя, чем от партнеров.

"Народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине будет более крупным поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры", – заявил президент.

Он обратил внимание, что простые европейцы поддерживают Украину, однако политики не слышат людей.

Если кто-то не верит – пусть посмотрит актуальные опросы общественного мнения в мире. А если не хотят слышать позицию людей, то услышьте удары российских ракет, которые бьют совсем рядом с польской границей. Ждете ли вы грохот российских танков?,

– резюмировал Зеленский.

Как известно, Россия 26 марта нанесла ракетные удары по Львову. В результате ударов пострадала инфраструктура.

Сначала окупать ударили по нефтебазе. Второй удар был по объекту оборонительной структуры. Жилые дома не задело.

Также известно, что из-за обстрелов пострадали 5 человек. К счастью, никто не погиб.

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