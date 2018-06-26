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Жебривский – это не контроллер, а "клиент" НАБУ, – Гнап

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Павел Жебривский
Павел Жебривский / politeka.net

Президенту Порошенко важно назначить на должность аудитора НАБУ своего человека. И им оказался Павел Жебривский, хотя сам он вполне может быть не контроллером, а клиентом – то есть подозреваемым Национальным антикоррупционным бюро.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" заявил Дмитрий Гнап.

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По его словам, когда Жебривский последние годы возглавлял Донецкую область, то оказался связанным с несколькими громкими коррупционными скандалами.

В частности, для того, чтобы показать, что Украина беспокоится о жителях контролируемых нами территорий, граничащих с сепаратистскими районами, было выделено около одного миллиарда гривен. Эти деньги должны были пойти на строительство и ремонт 30-ти так называемых опорных школ. Впрочем, за два года из трех десятков школ открылась только одна. Остальные объекты были недостроены, а значительная часть денег при этом была разворована,
–  отметил Гнап.

Все потому, что подрядчики, которые получили заказ от возглавляемой Жебривским администрации, оказались связанными с деятелями, неоднократно подозреваемыми в коррупции и злоупотреблениях. Например, владельцами фирмы, которая должна была ремонтировать гимназию в Краматорске, оказались Жанна, Елена и Соломон Розенблат –  жена, сестра и отец скандального народного депутата Борислава Розенблата, ранее уличенного НАБУ в коррупционных сделках вокруг добычи янтаря.

Но это не единственный скандал, в котором засветился новый аудитор НАБУ.

По инициативе Павла Жебривского, на территории Донецкой области в свое время были открыты логистические центры, где могла происходить свободная торговля для жителей прифронтовых территорий. По факту же часть этих центров превратилась в пункты контрабанды, на которой обогащались сепаратисты вместе с украинскими чиновниками и правоохранителями,
–  отмечает журналист-расследователь.

До назначения на Донетчину Павел Жебривский возглавлял управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры. Это управление не прославилось громкими задержаниями и "посадками", отмечает Гнап.

Видео полного выпуска "Права на правду" за 26 июня 2018

 

Теги: Новости политики Новости Украины Видеоблоги Коррупция НАБУ Павел Жебривский
Источник: 24 канал
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