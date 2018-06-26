Жебрівський – це не контролер, а "клієнт" НАБУ, – Гнап

Президенту Порошенку важливо було призначити на посаду аудитора НАБУ свою людину. І нею виявився Павло Жебрівський, хоча сам він цілком може бути не контролером, а клієнтом – тобто підозрюваним Національним антикорупційним бюро.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" заявив Дмитро Гнап.

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За його словами, коли Жебрівський останні роки очолював Донеччину, то виявився пов’язаним з кількома гучними корупційними скандалами.

Зокрема, для того, щоб показати, що Україна турбується про мешканців контрольованих нами територій, які межують із сепаратистськими районами, було виділено близько одного мільярда гривень. Ці гроші мали піти на будівництво і ремонти 30-ти так званих опорних шкіл. Втім, за два роки з трьох десятків шкіл відкрилася лише одна. Решта об’єктів були недобудовані, а значна частина грошей при цьому була розкрадена,

– зазначив Гнап.

Все тому, що підрядники, які отримали замовлення від очолюваною Жебрівським адміністрації, виявилися пов’язаними з діячами, неодноразово підозрюваними в корупції та зловживаннях. Наприклад, власниками фірми, яка мала ремонтувати гімназію в Краматорську, виявилися Жанна, Олена та Соломон Розенблати – дружина, сестра та батько скандального народного депутата Борислава Розенблата, раніше викритого НАБУ в корупційних оборудках навколо видобутку бурштину.

Але це не єдиний скандал, в якому засвітився новий аудитор НАБУ.

За ініціативи Павла Жебрівського, на території Донецької області свого часу були відкриті логістичні центри, де могла відбуватися вільна торгівля для мешканців прифронтових територій. По факту ж частина цих центрів перетворилася на пункти контрабанди, на якій збагачувалися сепаратисти разом з українськими чиновниками та правоохоронцями,

– наголошує журналіст-розслідувач.

До призначення на Донеччину Павло Жебрівський очолював управління по боротьбі з корупцією Генеральної прокуратури. Це управління не прославилося гучними затриманнями і "посадками", зазначає Гнап.

Відео повного випуску "Права на правду" за 26 червня 2018