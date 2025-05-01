Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что эта железная дорога фактически заменяет оккупантам Крымский мост. Маловероятно, что они будут перевозить по ней технику, но они уже начали перевозить другие средства для войны.

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Что стали перевозить россияне по железной дороге на Юг

По словам руководителя "Центра изучения оккупации", россияне понемногу превращают Таганрог в логистический пункт, который используют в войне с Украиной. Именно откуда враг отправляет военные поезда с контейнерами.

Один из двух контейнерных поездов, которые удалось зафиксировать, ехал со станции Федоровка, неподалеку Мелитополя, и двигался в Джанкой.

В контейнерах можно перевозить что угодно, никогда не догадаешься, что внутри. Учитывая опыт, россияне ранее таскали ракеты для ПВО гражданскими грузовиками, чтобы избежать наших ударов. Поэтому логично предположить, что и железную дорогу они так используют,

– подчеркнул он.

Андрющенко отметил, что сейчас оккупанты готовятся к активному наступлению в Запорожской области, поэтому эта железная дорога будет играть ключевую логистическую роль. Более того, эта железная дорога – "спасательный круг" для россиян, ведь она превращает Крымский мост, который они не смогли восстановить, на второстепенную железную дорогу.

Наличие железной дороги может ухудшить для нас логистическое положение с точки зрения фронта. Однако "рыть помиральную яму" не стоит, ведь россиянам нечего в общем что возить. У них нет большого количества техники. Здесь говорится о боекомплектах, средствах для ПВО и топливе,

– пояснил он.

К слову, ранее руководитель "Центра изучения оккупации" также сообщил, что система управления этой железной дорогой, именно на ВОТ, уже интегрирована в общую систему железной дороги России. Поэтому Украине стоит наносить по ней удары.