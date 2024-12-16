Такое мнение 24 Каналу высказал представитель МВД Дмитрий Плетенчук, отметив, что враг сейчас использует для перевозок топлива Керченский мост, хоть и боится возможного "хлопка". В то же время россияне активно вывозят с оккупированных территорий украинское зерно.

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Почему новая железная дорога россиян не работает

По словам представителя ВМС, пока россияне вынуждены перевозить поездами цистерны с горючим через Керченский мост, что не делали достаточно давно из-за опасений относительно определенных "инцидентов" и последствий.

После поражения моста оккупанты не использовали мост для логистики ни топлива, ни тяжелой бронетехники.

Нет уверенности, что новая железная дорога россиян работает, если брать соединение Ростов-Джанкой. Переброска топлива через мост тоже требует дополнительной верификации, но это очень вероятно,

– подчеркнул Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что враг, к сожалению, использует логистические пути из Бердянска и Мариуполя для вывоза награбленного. Говорится о зерне, которое россияне собирают на оккупированных территориях Украины, перебрасывают на зерновые терминалы, а затем с поддельными документами перепродают другим странам.

Украина соблюдает требования международного законодательства, поэтому не стоит на пути гражданского судоходства даже в признанные порты России.

Относительно оккупированных портов в Крыму, которых есть минимум 5, или судов, которые заходят в Бердянск или Мариуполь, Украина их преследует согласно действующему украинскому и международному законодательству,

– отметил Плетенчук.

Кстати, 14 декабря СБУ, ССО и ГУР уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего и повредили железнодорожную ветку из Крыма в Запорожье, остановив логистический путь врага. Вероятно, что удалось уничтожить то топливо, которое ранее украинские дроны не получили в порту в Бердянске.