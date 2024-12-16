Таку думку 24 Каналу висловив речник МВС Дмитро Плетенчук, зауваживши, що ворог зараз використовує для перевезень палива Керченський міст, хоч і боїться можливої "бавовни". Водночас росіяни активно вивозять з окупованих територій українське збіжжя.

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Чому нова залізниця росіян не працює

За словами речника ВМС, поки що росіяни вимушені перевозити потягами цистерни з пальним через Керченський міст, що не робили досить давно через побоювання щодо певних "інцидентів" та наслідків.

Після ураження мосту окупанти не використовували міст для логістики ні палива, ні важкої бронетехніки.

Немає впевненості, що нова залізниця росіян працює, якщо брати з'єднання Ростов-Джанкой. Перекидання палива через міст теж потребує додаткової верифікації, але це дуже ймовірно,

– наголосив Плетенчук.

Речник ВМС додав, що ворог, на жаль, використовує логістичні шляхи з Бердянська та Маріуполя для вивезення награбованого. Мовиться про збіжжя, яке росіяни збирають на окупованих територіях України, перекидають на зернові термінали, а потім з підробленими документами перепродають іншим країнам.

Україна дотримується вимог міжнародного законодавства, тому не стоїться на заваді цивільного судноплавства навіть до визнаних портів Росії.

Щодо окупованих портів у Криму, яких є мінімум 5, або суден, які заходять у Бердянськ чи Маріуполь, Україна їх переслідує згідно з чинним українським та міжнародним законодавством,

– зазначив Плетенчук.

До речі, 14 грудня СБУ, ССО та ГУР знищили російський поїзд з 40 цистернами пального та пошкодили залізничну гілку з Криму до Запоріжжя, зупинивши логістичний шлях ворога. Ймовірно, що вдалось знищити те пальне, яке раніше українські дрони не дістали у порту в Бердянську.