Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 каналу, что важнее Крымского моста является российская железная дорога от Ростова-на-Дону до Мариуполя. Именно она играет важную роль в логистике врага и позволит оккупантам усилить давление в Донецкой области.

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Важность уничтожения железной дороги

По словам Андрющенко, россияне осуществляют маневры тепловозами между заводами, железнодорожным вокзалом и портом. Это откровенная подготовка к началу работы железной дороги, которая может состояться очень быстро. Первые поезда из Ростова-на-Дону могут приехать на этой неделе или на следующей.

Очень не хотелось бы, что существовал Крымский мост, но сначала нужно что-то сделать с двумя мостами на новой железной дороге, чтобы они, если не полностью остановились навсегда, то хотя бы оттянуть их еще на полгода. Потом уже заняться Крымским мостом,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Именно после удара по Крымскому мосту в 2022 году, по словам Андрющенко, Мариуполь приобрел важное значение для россиян. Именно через этот мост оккупанты восстанавливают город, иначе город бы был таким же, как, например, Бахмут.

Крымский мост показал, что он является необходимой военно-логистической точкой. Именно поэтому город "почернел" из-за иммигрантов и русские тянут железную дорогу. Поэтому, если ей положить конец, а потом еще добавить Крымский мост – это будет "на бис",

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Андрющенко объяснил, что если не уничтожить железную дорогу, а только Крымский мост, это не изменит ситуацию по логистическому снабжению. Россиянам, вероятно, именно железная дорога будет лучшей для логистики. Оккупанты смогут усилить давление на юге Донецкой и части Запорожской областей для того, чтобы оттянуть линию фронта и обезопасить железную дорогу.

Усилят системы ПВО для того, чтобы нам сложно было атаковать. Они (россияне – 24 Канал) учатся, это показывал Славянский НПЗ. Только, как мы по нему ударили, сегодня он работает. Некоторые дроны долетели, а некоторые сбивала охрана НПЗ,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

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