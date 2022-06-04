Железнодорожники знают, что по ним лупят, но они готовы, – Садовый об обстрелах Львова

Российские оккупанты запускают ракеты по украинским городам, в частности по Львову. Однако смелые железнодорожники и спасатели, несмотря на опасность, продолжают выполнять свою работу.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал мэр Львова Андрей Садовый, сообщает 24 канал. Он отметил, что сегодня все города находятся в одинаковой ситуации, ведь никто не знает, куда целятся российские оккупанты. Поэтому все украинцы должны быть готовы.

К теме Заблокированы были 3 поезда, – в УЗ рассказали подробности ночного ракетного удара россиян

Несмотря на опасность, железнодорожники и спасатели ликвидируют последствия обстрелов

Садовый рассказал, что в первые дни полномасштабной войны России против Украины людям было страшно. Позже они привыкли, что нужно просто идти в укрытие, слыша звуки сирены воздушной волнения.

Те же железнодорожники. Они знают, что по ним лупят, но они готовы. Ракеты влупят – они идут ликвидировать. Также и спасатели. Это вообще, я не знаю, как в истории это назвать. То есть, это вообще бесстрашные, несгибаемые (люди – 24 канал),

– заметил городской голова.

Он добавил, что сейчас принимает очень много женщин, детей и раненых из целой страны, из зоны боевых действий. Во время разговора с ними начинаешь понимать, что это по-настоящему несокрушимые люди.

"Наша цель построить во Львове один из самых больших реабилитационных центров, потому что нужно дать им новую жизнь", – отметил Садовый.

Мэр отметил, что сейчас все работают "на военных рельсах". Так что на многих предприятиях Львова идет работа в 3 смены, ведь все понимают, что нужно платить налоги и дать людям какой-то доход.

В частности, в городе шьют формы, делают бронежилеты и многие другие необходимые вещи. Садовый подчеркнул, что сейчас все украинцы работают только для победы над российскими оккупантами.

"Вы же видите, что они вытворяют – лупят, лупят по инфраструктуре. Сколько по Львову было ударов. Повыбивало подстанции", – добавил городской голова.

Садовый рассказал, что еще полгода назад дал указание львовским специалистам обеспечить подачу воды в город без электроэнергии. Однако тогда его не очень-то поняли.

"Но когда влупили этими ракетами и фактически 2 района остались без света и без воды, мы моментально включили систему и все заработало", – отметил мэр.

Также, он за месяц до вторжения говорил с мэрами других городов Запада Украины, чтобы узнать, сколько они готовы принять вынужденно переселенных людей. Однако все говорили, что все будет хорошо, а война не начнется. Однако именно предварительная подготовка дала хороший результат, который сейчас можно увидеть во Львове.

Стоит посмотреть – детали от Козицкого о последнем ракетном ударе по Львовщине: видео