Укрзализныця с 20 июля открывает продажу билетов на три поезда до Черновцов. Они начнут курсировать уже со следующей недели.

Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании или в железнодорожных кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Какие поезда будут курсировать в Черновцы

№136/135 Черновцы – Одесса , ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;

, ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля; №702/701 Львов – Черновцы будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), с Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), с Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга); №7/8 Киев – Черновцы будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.

Что известно об ограничениях, действующих в поездах

Для того, чтобы пассажиров впустили в вагон, они обязательно должны:

быть в защитной медицинской маске;

пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;

уже в вагоне настоятельно рекомендуют поменьше передвигаться.

В то же время в поездах временно отменили продажу напитков и кондитерских изделий.

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