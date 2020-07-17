Укрзализныця восстанавливает железнодорожное сообщение с Черновцами: список поездов
Укрзализныця с 20 июля открывает продажу билетов на три поезда до Черновцов. Они начнут курсировать уже со следующей недели.
Билеты уже можно приобрести через официальный сайт компании или в железнодорожных кассах. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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Какие поезда будут курсировать в Черновцы
- №136/135 Черновцы – Одесса, ежедневно из Черновцов с 21 июля, из Одессы с 22 июля;
- №702/701 Львов – Черновцы будет отправляться из Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), с Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);
- №7/8 Киев – Черновцы будет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля.
Что известно об ограничениях, действующих в поездах
Для того, чтобы пассажиров впустили в вагон, они обязательно должны:
- быть в защитной медицинской маске;
- пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;
- уже в вагоне настоятельно рекомендуют поменьше передвигаться.
В то же время в поездах временно отменили продажу напитков и кондитерских изделий.
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