Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення з Чернівцями: список потягів
Укрзалізниця з 20 липня відкриває продаж квитків на три потяги до Чернівців. Вони почнуть курсувати вже з наступного тижня.
Квитки вже можна придбати через офіційний сайт компанії або в залізничних касах. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
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Які потяги курсуватимуть до Чернівців
- №136/135 Чернівці – Одеса, щоденно з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня;
- №702/701 Львів – Чернівці вирушатиме зі Львова з 20 липня (щоденно, крім середи), з Чернівців з 21 липня (щоденно, крім четверга);
- №7/8 Київ – Чернівці курсуватиме щоденно з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня.
Що відомо про обмеження, які діють в потягах
Для того, аби пасажирів впустили до вагону, вони обов'язково повинні:
- бути в захисній медичній масці;
- пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;
- вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.
Водночас у потягах тимчасово скасували продаж напоїв і кондитерських виробів.
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