Укрзалізниця з 20 липня відкриває продаж квитків на три потяги до Чернівців. Вони почнуть курсувати вже з наступного тижня.

Квитки вже можна придбати через офіційний сайт компанії або в залізничних касах. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

До теми Укрзалізниця відновила роботу ще трьох приміських потягів: напрямки

Які потяги курсуватимуть до Чернівців

№136/135 Чернівці – Одеса , щоденно з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня;

, щоденно з Чернівців з 21 липня, з Одеси з 22 липня; №702/701 Львів – Чернівці вирушатиме зі Львова з 20 липня (щоденно, крім середи), з Чернівців з 21 липня (щоденно, крім четверга);

вирушатиме зі Львова з 20 липня (щоденно, крім середи), з Чернівців з 21 липня (щоденно, крім четверга); №7/8 Київ – Чернівці курсуватиме щоденно з Києва з 21 липня, з Чернівців з 22 липня.

Що відомо про обмеження, які діють в потягах

Для того, аби пасажирів впустили до вагону, вони обов'язково повинні:

бути в захисній медичній масці;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.

Водночас у потягах тимчасово скасували продаж напоїв і кондитерських виробів.

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