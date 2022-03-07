С железнодорожного вокзала Днепра эвакуировались более 14 тысяч человек, – Филатов
Источник:Суспільне
С железнодорожного вокзала в Днепре 6 марта эвакуировались 14,5 тысячи человек. Об этом на брифинге 7 марта сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.
По словам мэра Днепра, на вокзале наладили логистику, работают пункты обогрева, детские комнаты и психологи.
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Филатов призвал горожан оставаться организованными.
Чем больше мы будем организованы, тем более комфортно этот процесс будет происходить. 7 марта запланированы пять составов эвакопоездов: два на Львов, два на Чоп и один прямой на Хелм,
– сказал городской голова.
Количество подвижных составов будет меняться в зависимости от количества желающих эвакуироваться из города.
В то же время Филатов отметил, что автомобильные дороги в направлении Кропивницкого, Умани, Винницы остаются проездными.
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