С железнодорожного вокзала Днепра эвакуировались более 14 тысяч человек, – Филатов

С железнодорожного вокзала в Днепре 6 марта эвакуировались 14,5 тысячи человек. Об этом на брифинге 7 марта сообщил городской глава Днепра Борис Филатов.

По словам мэра Днепра, на вокзале наладили логистику, работают пункты обогрева, детские комнаты и психологи.

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Ситуация в Днепре

Филатов призвал горожан оставаться организованными.

Чем больше мы будем организованы, тем более комфортно этот процесс будет происходить. 7 марта запланированы пять составов эвакопоездов: два на Львов, два на Чоп и один прямой на Хелм,

– сказал городской голова.

Количество подвижных составов будет меняться в зависимости от количества желающих эвакуироваться из города.

В то же время Филатов отметил, что автомобильные дороги в направлении Кропивницкого, Умани, Винницы остаются проездными.

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