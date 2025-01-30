Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Трамп хочет уничтожать ракеты "космическими перехватчиками", но идея малореалистична.

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Космический щит для США

В понедельник Трамп подписал указ и поручил министру обороны Питу Хегсету за 60 дней представить план "противоракетного щита следующего поколения". В нем предусмотрена сеть спутников с лазерным оружием, которая должна уничтожать "любое иностранное воздушное нападение на Родину".

Аналитик Джо Сиринчоне считает, что на такую защиту США нужно 24,7 тысячи батарей Iron Dome и 2,5 триллиона долларов. Но даже это "не защитило бы Мар-а-Лаго от ракет, выпущенных с Багам".

Бывший заместитель министра обороны Джеймс Миллер отметил, что "существует нулевая возможность создания комплексной ПРО США в доступном будущем".

Идея сбивания ракет из космоса не нова, ведь в 1983 году Рональд Рейган запустил проект "Звездные войны", который так и не реализовали. Космические лазеры оказались непрактичными, а самолеты с лазерным оружием отменили из-за неэффективности.

К слову, США уже имеют работающие системы Patriot и THAAD, но они защищают только от ракет малой и средней дальности. Против ядерной атаки глобального масштаба эффективной защиты нет.