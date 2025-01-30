Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Трамп хоче знищувати ракети "космічними перехоплювачами", але ідея малореалістична.

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Космічний щит для США

У понеділок Трамп підписав указ і доручив міністру оборони Піту Хегсету за 60 днів представити план "противоракетного щита наступного покоління". У ньому передбачено мережу супутників із лазерною зброєю, яка має знищувати "будь-який іноземний повітряний напад на Батьківщину".

Аналітик Джо Сірінчоне вважає, що на такий захист США потрібно 24,7 тисячі батарей Iron Dome та 2,5 трильйона доларів. Але навіть це "не захистило б Мар-а-Лаго від ракет, випущених із Багам".

Колишній заступник міністра оборони Джеймс Міллер наголосив, що "існує нульова можливість створення комплексної ПРО США у доступному майбутньому".

Ідея збиття ракет із космосу не нова, адже у 1983 році Рональд Рейган запустив проєкт "Зоряні війни", який так і не реалізували. Космічні лазери виявились непрактичними, а літаки з лазерною зброєю скасували через неефективність.

До слова, США вже мають працюючі системи Patriot і THAAD, але вони захищають лише від ракет малої та середньої дальності. Проти ядерної атаки глобального масштабу ефективного захисту немає.