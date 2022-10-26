Почему именно сейчас Украине критически нужен израильский "Железный купол": объяснение Резникова

Российские оккупанты ежедневно обстреливают инфраструктуру Украины, поэтому нашей армии необходимо больше установок ПВО. Глава Минобороны рассказал о необходимости создания целостной оборонной системы, которая полностью закрыла бы украинское небо и сбивала вражеские дроны.

Существует много споров о том, подходит ли Украине "Железный купол" или нет. Однако в одном можно быть уверенным на 100 процентов – установка такой или аналогичной системы противовоздушной обороны спасла бы жизнь многим людям и защитила бы большое количество инфраструктурных объектов.

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Купол уберег бы Украину от беспилотников

Вооруженные Силы нуждаются в системах ПВО, которые бы сбивали ракеты не только на малом, но и большом расстоянии. Министр Обороны Алексей Резников убежден, что "Железный купол" по израильскому образцу помог бы эффективно бороться с дронами-камикадзе иранского производства.

Приоритетом для Украины №1 являются системы противовоздушной обороны, работающие на короткую, среднюю и большую дальность. Нам необходимы разные системы ПВО. Не только противоракетные, но также и против иранских дронов-камикадзе,

– сказал чиновник.

По его словам, это очень важно, потому что Россия вместе с Ираном использует наши территории как полигон для "испытаний" этих опасных беспилотников. В перспективе дроны-камикадзе могут применяться против Израиля и других стран Европы – не дать стране-террористу такой возможности и продемонстрировать, что ПВО могут сбивать все без исключения вражеские беспилотники.

Израиль отказался передавать систему "железный купол"

Ранее Резников говорил с министром обороны Израиля Бени Ганцем. Высокопоставленные должностные лица обсуждали отказ израильской стороны предоставить Украине "Железный купол". Наш министр утверждает, что понимает обеспокоенность государства-владельца системы ПВО, однако не может принять нейтральную позицию Ганцема и других чиновников.

Израиль готов продолжать оказывать гуманитарную помощь. Мы также обсудили с Бени Ганцем идею системы сигнализации противоракетной обороны. Но я все еще не понимаю, почему Израиль официально сохраняет нейтральную позицию. Потому что это война не России против Украины. Это война террористического режима против демократии и свободы,

– подчеркнул министр обороны.

Он также отметил, что это будет позор для некоторых политиков, если они не изберут сторону Украины и не будут поддерживать нас в борьбе против России.

Что такое "Железный купол" Это израильская система ПВО, развернутая в 2011 году. Она работает в любых погодных условиях и демонстрирует свою эффективность в сбивании ракет. Еще в начале своего существования "Железный купол" сбивал более 90% ракет, запускаемых Палестиной по Израилю. Последние годы – это почти 100%.

Источник: Википедия

Напомним, ранее этот вопрос комментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник убежден, что Иран – это красная линия для Израиля. То есть, если Иерусалим последовательно борется против режима Тегерана, то он должен предоставить Украине "Железный купол", потому что фактически Иран уже стал стороной конфликта в российско-украинской войне.

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