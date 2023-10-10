Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, прокомментировав работу системы "Железный купол". Эта система – не то средство, которое было бы нужно Украине.
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Эффективно ли "Железный купол" отработал в Израиле
Как отметил Коваленко, "Железный купол" – достаточно "капризная" система, которую было бы сложно интегрировать Украине. Например, даже Соединенные Штаты не смогли полностью его интегрировать.
Можно сказать, что с ним было бы больше хлопот, чем пользы. Там есть свои вопросы – интеграция в общую систему ПВО, взаимодействие и т.д. Даже в США не смогли полноценно интегрировать "Железный купол", чтобы он слаженно работал с ПВО США,
– заметил Коваленко.
Хотя Украина имеет сейчас уникальную систему ПВО в мире. Тут удалось применить совершенно разные ЗРК и успешно наладить процесс сбивания вражеских воздушных целей.
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"Железный купол" неплохо себя продемонстрировал против вражеских ракет ХАМАС. Эти снаряды примитивны, хотя террористы пытаются их совершенствовать. Да и ракет было несколько тысяч.
"Железный купол" неплохо отработал для своего уровня. Не идеально, но неплохо. Они сбили большинство снарядов. Конечно, прорывы были. Но любая ПВО не дает 100% гарантии сбивания воздушных угроз,
– рассказал Коваленко.
"Железный купол": коротко
- Израиль использует системы ПВО "Железный купол" для защиты от ракет, запускаемых террористами.
- Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут раньше рассказал подробнее о работе "Железного купола". Он является элементом большей системы противовоздушной обороны Израиля.
- В издании The New York Times подчеркнули, что атака ХАМАСа на Израиль стала настоящим вызовом для тамошней разведки. Террористы якобы смогли заглушить "Железный купол".