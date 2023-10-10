Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, прокоментувавши роботу системи "Залізний купол". Ця система – не той засіб, який був би потрібним Україні.

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Чи ефективно "Залізний купол" відпрацював в Ізраїлі

Як наголосив Коваленко, "Залізний купол" – досить "примхлива" система, яку було б складно інтегрувати Україні. До прикладу, навіть Сполучені Штати не змогли повністю його інтегрувати.

Загально можна сказати, що з ним було б більше клопоту, ніж користі. Там є свої питання – інтеграція в загальну систему ППО, взаємодія тощо. Навіть у США не змогли повноцінно інтегрувати "Залізний купол", щоб він злагоджено працював із ППО США,

– зауважив Коваленко.

Хоча Україна зараз має унікальну систему ППО у світі. Тут вдалося поєднати абсолютно різні ЗРК і успішно налагодити процес збиття ворожих повітряних цілей.

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"Залізний купол" непогано себе продемонстрував проти ворожих ракет ХАМАС. Ці снаряди – примітивні, хоча терористи намагаються їх вдосконалювати. Та й ракет було кілька тисяч.

"Залізний купол" непогано відпрацював для свого рівня. Не ідеально, але непогано. Вони збили більшість снарядів. Звісно, прориви були. Але будь-яка ППО не дає 100% гарантії збиття повітряних загроз,

– розповів Коваленко.

"Залізний купол": коротко