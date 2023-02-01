Выходим на более высокий уровень дискуссии, – обозреватель о заявлении Израиля относительно "Железного купола"

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство не исключает возможности предоставления Украине военной помощи. Более того, рассматривается передача знаменитого "Железного купола".

Ранее израильская сторона настаивала, что эта система ПВО не предназначена для использования на таких больших территориях как Украина. Однако это выход на качественно более высокий уровень помощи от страны. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Не "Железным куполом" единственным

Как отмечает Мусиенко, можно обсуждать технические возможности той или иной системы вооружения. Так, "Железный купол" имеет особенности применения в Израиле. Чтобы использовать эту систему в Украине, нужно учитывать определенные нюансы:

она работает против реактивной артиллерии, но требуется большое количество ракет;

есть вопросы по интегрированности с Patriot и NASAMS в общую систему ПВО.

Важно именно политическое решение. Мы выходим на качественно более высокий уровень дискуссии. Это то, чего Украина хотела всегда,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, "Железный купол" – не единственная потенциальная помощь. Речь можетидти, в частности, о:

ракетах;

современных средствах связи;

радарах;

системах оповещения;

дронах.

"Есть очень много точек взаимодействия. Учитывая наш технологический подход и готовность производить большое количество беспилотников, мы могли бы сотрудничать. Это было бы очень важно и нам, и Израилю", – уверен Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что нужно учитывать и персону Нетаньяху. Это человек, который часто общался с российским президентом и посещал Россию. Он говорил о том, что с Россией нужно иметь определенные договоренности по Сирии – для своей безопасности, прежде всего.

"То, что сейчас происходит определенная трансформация в этом политике, мне кажется, это тоже достаточно важно для нас", – убежден военный эксперт.

Теперь будем ожидать решения правительства. Но то, что такая дискуссия стала возможна, считает Мусиенко, это уже немало.

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