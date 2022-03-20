Жена экс-депутата Котвицкого хотела вывезти из страны 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро
Источник:телеграм Сергея Лещенко
Сергей Лещенко сообщил, что жена бывшего депутата Игоря Котвицкого пыталась вывезти из страны огромную сумму денег. Речь идет о 28 миллионах долларов и 1,3 миллиона евро.
Анастасия Котвицкая пыталась провезти на территорию Венгрии много чемоданов с наличными долларами и евро.
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Жена Котвицкого хотела вывезти из страны миллионы долларов и евро
А вот как выглядели деньги, которые пыталась вывезти через Закарпатье жена экс-депутата Котвицкого: 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро,
– написал Лещенко.
К своему сообщению он прикрепил фото чемоданов, наполненных деньгами.
В то же время харьковский активист Денис Ярославский напомнил, что бывший депутат Игорь Котвицкий был правой рукой Арсена Авакова.
Деньги, которые Котвицкая пыталась вывезти из Украины / Фото Сергей Лещенко
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