Жена экс-депутата Котвицкого хотела вывезти из страны 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро

Анастасия Котвицкая пыталась провезти на территорию Венгрии много чемоданов с наличными долларами и евро.

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А вот как выглядели деньги, которые пыталась вывезти через Закарпатье жена экс-депутата Котвицкого: 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро,

– написал Лещенко.

К своему сообщению он прикрепил фото чемоданов, наполненных деньгами.

В то же время харьковский активист Денис Ярославский напомнил, что бывший депутат Игорь Котвицкий был правой рукой Арсена Авакова.

Деньги, которые Котвицкая пыталась вывезти из Украины / Фото Сергей Лещенко

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