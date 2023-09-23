Причиной стало очередное фото олимпийской чемпионки по танцам на льду, сообщает 24 Канал. Многие россияне назвали ее "показушницой" и "страдалицой".

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Россияне разозлились на Навку

Татьяна Навка получила порцию гневных комментариев после опубликования фото со съемок своей авторской телепередачи "Команда". На фото 48-летняя жена Пескова позирует в профиль и смотрит вдаль.

Шел пятый час съемок... Задумалась или задумала?

– написала экс-фигуристка.



Фотография Навки вызвала хейт / Скриншот инстаграма экс-фигуристки

Россиян разгневало поведение Навки. Они стали писать ей негативные комментарии.

"А почему бы жене пресс-секретаря президента не выставить фото, как она помогла безногому ветерану СВО купить протезы или как посетила деток в детдоме и увезла туда подарки? А то имея такие возможности, она все в позе "б*я, как я красива". Это очень глупо. Лучше бы вообще не выставляла", – написала одна из пользователей инстаграма.

Россияне разозлились на жену Пескова / Скриншоты инстаграма экс-фигуристки

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Навке недавно появлялась "русофобия"

Недавно Навка резко прокомментировала решение Литвы лишить гражданства бывшую фигуристку Маргариту Дробязко, регулярно приезжавшую в Россию, где участвовала в шоу жены Пескова "Шахерезада".

"Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, которые на нее беспрецедентно давят", – цитируют российские СМИ истерические упреки Навки.

Жена пресс-секретаря Путина заявила, что Литва, безусловно, "остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки". Навка делает вид, что не понимает, за что пострадала ее коллега.

Любопытно! Указ о лишении Дробязкого гражданства уже подписал президент Литвы Гитанас Науседа.