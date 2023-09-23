Причиною стало чергове фото олімпійської чемпіонки у танцях на льоду, повідомляє 24 Канал. Багато росіян назвали її "показушницею" та "страждальницею".

Цікаво Росія злила Вірменію: у Кремлі визнали Нагірний Карабах територією Азербайджану

Росіяни розізлилися на Навку

Тетяна Навка отримала порцію гнівних коментарів після того, як опублікувала фото зі зйомок своєї авторської телепередачі "Команда". На світлині 48-річна дружина Пєскова позує у профіль та дивиться в далечінь.

Йшла п'ята година зйомок... Задумалася чи задумала?

– написала ексфігуристка.



Світлина Навки викликала хейт / Скриншот інстаграму ексфігуристки

Росіян розгнівала поведінка Навки. Вони почали писати їй негативні коментарі.

"А чому б дружині прессекретаря президента не виставити фото, як вона допомогла безногому ветерану СВО купити протези або як відвідала діток у дитбудинку і відвезла туди подарунки? А то маючи такі можливості, вона все в позі "б*я, яка я красива". Це дуже нерозумно. Краще б взагалі не виставляла", – написала одна з користувачок інстаграму.

Росіяни розізлилися на дружину Пєскова / Скриншоти інстаграму ексфігуристки

Варто прочитати Кремль раптом відхрестився від Кадирова: що в Путіна сказали про "передсмертний" стан "Дона"

Навці нещодавно ввижалася "русофобія"

Нещодавно Навка різко прокоментувала рішення Литви позбавити громадянства колишню фігуристку Маргариту Дроб'язко, яка регулярно приїжджала до Росії, де брала участь у шоу дружини Пєскова "Шахерезада".

"Всі ми бачимо на конкретному прикладі, як Литва люто виявляє свою русофобію. Даний приклад тому показник. Очевидно, що Литва йде на поводу у західних партнерів, які на неї безпрецедентно тиснуть", – цитують російські ЗМІ істеричні закиди Навки.

Дружина прессекретаря Путіна заявила, що Литва, безперечно, "залишається в програші, позбавляючись такої відомої та заслуженої фігуристки". Навка вдає, що не розуміє, за що постраждала її колега.

Цікаво! Указ про позбавлення Дроб'язко громадянства вже підписав президент Литви Гітанас Науседа.