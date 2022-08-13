Следы зачищают, тела неизвестно куда перевозят, – жена командира "Редиса" о теракте в Еленовке

После массового убийства пленных в Еленовке россияне сразу начали "зачищать" следы совершенного теракта. В то же время, со стороны международного сообщества не было конкретных шагов, необходимых для установления обстоятельств трагедии.

Относительно этого события после 29 июля даже не был созван Совбез ООН. Об этом рассказала в интервью 24 каналу Екатерина Прокопенко – жена командира полка защитников "Азовстали" командира с позывным "Рэдисом".

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Требовалась немедленная реакция на теракт в Еленовке

Жена пленного воина говорит, что сейчас очень непонятно и странно, что не был созван Совбез. Ведь на международной арене теракт в Еленовке почти не обсуждали.

Екатерина акцентирует внимание, что последняя новость была лишь о том, что "ООН сейчас будет разрабатывать специальную миссию" для расследования теракта. В то же время это дает оккупантам время на фальсификацию чего угодно.

К сожалению, там сейчас нет представителей (международных организаций – 24 канала), поэтому я не знаю, насколько эта миссия будет успешной к тому времени. Все потому, что после теракта уже прошло много времени, следы зачищаются, тела неизвестно куда перевозят,

– сказала жена "Рэдиса".

Она добавила, что необходимы экспертизы тел каждого погибшего в Еленовке защитника. "Чтобы установить, были ли это люди, которые были под пыткой до этого убийства, или это были просто живые люди, которых так беспощадно сожгли ночью. Поэтому здесь много вопросов, много загадок в голове и никакой конкретики", – подытожила женщина.

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