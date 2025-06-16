Мужчина женился на бывшей теще, чтобы выехать из Украины, – ГПСУ

На пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 29-летнего мужчину, который пытался выехать за границу вместе с 47-летней "женой". Пара уверяла, что несмотря на разницу в возрасте их соединила настоящая любовь.

Об этом в понедельник, 16 июня, сообщили в Госпогранслужбе, передает 24 Канал. Однако история супругов быстро "рассыпалась".

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Как разоблачили фиктивную супружескую пару

В ГНСУ рассказали, что супруги путались в деталях и избегали ответов на простые вопросы. В конце концов, "невеста" оказалась бывшей тещей мужа.

Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста,

– говорится в сообщении.

По факту уголовного правонарушения в Нацполицию направлено сообщение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу и уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Свидетельство о браке / Фото ГПСУ

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили схему переправы мужчин в Румынию с помощью грузовика с двойным дном и скотом. К схеме дельцы привлекли местного пастуха и водителя, ожидая заработать 18 тысяч долларов США.