Украинец боится, что его "насильственно женят" через Дию: забавная история от Федорова

И пока одни восхищаются возможностями, которые перед нами открывает "Государство в смартфоне", другие начинают откровенно переживать. Например, что их могут насильственно женить.

О такой истории и рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что есть пользователи, которых пугает возможность вступить в брак через Дию.

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Боятся разрушенных мужских судеб

Один из пользователей Действия написал отчаянное письмо. Он выразил свое возмущение по поводу введения возможности жениться через приложение всего за несколько кликов. Начнем с цитаты, которая больше напоминает сцену из "Похмелья в Вегасе", но пусть.

Это не нормально, когда ты пошел спать или тебя накачали чем-нибудь, а утром уже женат. Вы разрушите судьбы почти всех мужчин,

– жалуется пользователь.



Мужчина глубоко озабочен возможной женитьбой / Фото с телеграма Федорова

В своем письме, написанном 8 сентября, он предлагает усложнить процедуру верификации. Мол, только после этого можно будет узаконивать такой брак через Дию. Он отмечает важность видеоподтверждения. В нем нужно будет либо станцевать, либо приседать, либо показывать сложные эмоции.

Мол, все это сложно будет делать человеку, который не в сознании. Причем, настаивает пользователь, все это должно длиться хотя бы 10 секунд, чтобы избежать – внимание – "хитрых выкрутасов, как в кукольном театре".

Как вы понимаете, у Михаила Федорова не было цели насмехаться над пользователем Дии. В то же время, он показал, что есть и те, кого действительно могут пугать нововведения, ценные в военное время. Но объясним, с чего все началось.

В ЗАГС теперь можно не брать обычный паспорт

Ранее Михаил Федоров рассказал, что "теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома". Для этого в органах ГРАГС заработала возможность воспользоваться шерингом паспорта в Действии.

Позже министр решил подбросить еще немного хвороста в костер. Он отметил, что в Дии умеют запускать услуги в два клика, поэтому это не так уж сложно будет сделать с женитьбой. Мол, свадьба через "Дию. Подпись" – не такая уж далекая реальность.



Федоров пошутил о браке через Дию / Фото с телеграма Федорова

Напомним, что в Дии появилась возможность добавлять пенсионное удостоверение. Рассказываем с помощью видеоинструкции, как сгенерировать документ, чтобы он всегда был с вами.

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