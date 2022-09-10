Про таку історію й розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зауважив, що є користувачі, яких лякає можливість одружитися через Дію.

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Бояться зруйнованих чоловічих доль

Один з користувачів Дії написав відчайдушний лист. Він висловив своє обурення щодо запровадження можливості одружитися через застосунок усього за кілька кліків. Почнімо з цитати, яка більше нагадує сцену з "Похмілля у Вегасі", але нехай.

Це не нормально, коли ти пішов спати або тебе накачали чимось, а зранку вже одружений. Ви зруйнуєте долі майже всіх чоловіків,

– бідкається користувач.



Чоловік глибоко стурбований можливим одруженням / Фото з телеграма Федорова

У своєму листі, написаному 8 вересня, він пропонує ускладнити процедуру верифікації. Мовляв, лише після цього можна буде узаконювати такий шлюб через Дію. Він наголошує на важливості відеопідтвердження. У ньому потрібно буде або станцювати, або присідати, або показувати складні емоції.

Мовляв, усе це складно буде робити людині, котра не при тямі. Причому, наполягає користувач, все це має тривати бодай 10 секунд, щоб уникнути – увага – "хитрих викрутасів, наче у ляльковому театрі".

Як ви розумієте, Михайло Федоров не мав на меті поглузувати з користувача Дії. Водночас він показав, що є й ті, кого дійсно можуть лякати нововведення, цінні у воєнний час. Але пояснимо, з чого все почалося.

У РАЦС тепер можна не брати звичайний паспорт

Раніше Михайло Федоров розповів, що "тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома". Для цього в органах ДРАЦС запрацювала можливість скористатися шерингом паспорта у Дії.

Пізніше міністр вирішив підкинути ще трохи хмизу у багаття. Він зазначив, що у Дії вміють запускати послуги у два кліки, тож це не так уже й складно буде зробити з одруженням. Мовляв, весілля через "Дія. Підпис" – не така вже й далека реальність.



Федоров пожартував про одруження через Дію / Фото з телеграма Федорова

Нагадаємо, що в Дії з'явилася можливість додавати пенсійне посвідчення. Розповідаємо за допомогою відеоінструкції, як згенерувати документ, щоб він завжди був з вами.

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